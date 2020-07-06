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06.07.2020 (05:10)

Килекторное судно КИЛ-27 Тихоокеанского флота в ходе экологического рейса обеспечит вывоз металлолома с Шантарских островов

Килекторное судно КИЛ-27 отряда судов вспомогательного флота Войск и сил на Северо-востоке России вышло из порта Петропавловск-Камчатский в экологическую экспедицию в район Шантарских островов.

На борту судна для выполнения технических работ находится бульдозер, фронтальный погрузчик и экскаватор.

В порту Корсаков платинируется посадка на КИЛ-27 экологического взвода Восточного военного округа, который в течение нескольких недель будет осуществлять на Шантарских островах сбор и погрузку на судно демонтированных металлоконструкций, металлических бочек, элементов разрушенных строений.

Собранный металлолом планируется доставить на специальную площадку в Приморье, откуда, после сортировки, его передадут на утилизацию.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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