06.07.2020 (05:10)
Килекторное судно КИЛ-27 Тихоокеанского флота в ходе экологического рейса обеспечит вывоз металлолома с Шантарских островов
Килекторное судно КИЛ-27 отряда судов вспомогательного флота Войск и сил на Северо-востоке России вышло из порта Петропавловск-Камчатский в экологическую экспедицию в район Шантарских островов.
На борту судна для выполнения технических работ находится бульдозер, фронтальный погрузчик и экскаватор.
В порту Корсаков платинируется посадка на КИЛ-27 экологического взвода Восточного военного округа, который в течение нескольких недель будет осуществлять на Шантарских островах сбор и погрузку на судно демонтированных металлоконструкций, металлических бочек, элементов разрушенных строений.
Собранный металлолом планируется доставить на специальную площадку в Приморье, откуда, после сортировки, его передадут на утилизацию.
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