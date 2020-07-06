06.07.2020 (04:00)

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ВВО обработают 31 тысячу кв. метров объектов военной инфраструктуры в Приморье

Согласно графику мероприятий по обеззараживанию объектов военной инфраструктуры, а также дорог и учреждений на территории Уссурийского местного гарнизона, утвержденного командующим краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Олегом Цековым, специалисты РХБ защиты объединения проводят специальную обработку зданий и сооружений соединений, воинских частей и прилегающих территорий.

Военнослужащие за прошлую неделю обработали около 30 объектов Уссурийского гарнизона и свыше 25 000 квадратных метров прилегающих территорий. В мероприятиях по дезинфекции участвует порядка 20 единиц военной техники и более 50 специалистов РХБ защиты. На этой неделе запланирована спецобработка порядка 35 объектов военной инфраструктуры и около 31 000 квадратных метров территорий.

Кроме того, за прошлый месяц, по дополнительному указанию командующего войсками Восточного военного округа, в целях профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных заболеваний, подверглись специальной обработке территории Уссурийского СВУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Более того процедуры по дезинфекции проводились на железнодорожных станциях погрузки и выгрузки личного состава молодого пополнения.

Ежедневно применяются в своей работе авторазливочные станции АРС-14КМ, при этом используются средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания, специальные растворы для дезинфекции помещений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице