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06.07.2020 (03:50)

В Амурском объединении ВВО стартовало крупное двустороннее тактическое учение

Подразделения мотострелкового соединение Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поднято по тревоге в рамках стартовавшего крупного тактического учения.

Военнослужащие на штатной боевой технике выходят в назначенный район в обстановке активной работы средств радиоэлектронного противодействия условного противника. Отрабатываются вопросы преодоления минированных участков местности, отражения ударов авиации «противника», в том числе разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Две противоборствующие тактические группы в течение недели будут осуществлять маневры на полигоне «Трехречье».  Большинство этапов учения будет выполнено ночью с использованием приборов ночного видения. В ходе учения будет отработан ряд новых тактических приемов. В ходе активной фазы спланирован этап боевой  стрельбы в дневное и ночное время.

В мероприятии задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих. Привлечена боевая и специальная техника, среди которой современные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские системы 2с3 «Акация». В интересах командиров работает несколько расчетов беспилотной авиации «Орлан».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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