06.07.2020 (03:40)

В Амурское железнодорожное соединение ВВО поступила партия новейших автомобильных кранов военного назначения

В соединение железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила партия новейших автомобильных кранов военного назначения КС-55729-7М.

Крановая навеска грузоподъемностью в 32 тонны смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м.

Безопасность работы новинки обеспечивает комплекс современных приборов и устройств. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП с цифровой индикацией на дисплее и фиксацией параметров на специальном приборе - аналоге «чёрного ящика». Помимо этого, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.

Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока.

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