06.07.2020 (06:30)

В Подмосковье Севастопольский мотострелковый полк ЗВО отметил годовщину образования показными занятиями с боевой стрельбой

В Подмосковье гвардейский Севастопольский Краснознаменный ордена Александра Невского мотострелковый полк Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа отметил 80-ю годовщину со дня образования.

Праздник начался с возложения венков и цветов к памятнику павшим воинам первополковцам в горячих точках и торжественного митинга. Во время праздника свыше 35 лучших военнослужащих полка наградили ценными подарками и ведомственными медалями за высокие показатели в боевой подготовке и профессионализм. В юбилейных торжествах приняли участие ветераны полка, представители администрации города и области.

«Созданная в июле мотострелковый полк стала ведущим соединением Красной Армии в довоенное время, героически сражалась с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Поэтому празднование 80-летнего юбилея нашего прославленного полка мы начинаем с того, что отдаем дань памяти воинам, погибших на полях сражений. За годы Великой Отечественной войны через ряды полка прошло более десяти тыс. человек», — отметил командир дивизии генерал-майор Евгений Никитин.

Командование и личный состав встречали гостей полка. Для них была устроена выставка боевого оружия и военной техники. На отдельной площадке военнослужащие устроили показательные занятия разведывательного подразделения, выступление спортивного клуба ЦСКА, а также показное выступление мотоклуба «Ночные волки». Кульминации праздничного мероприятия стало показное выступление мотострелкового подразделения с боевой стрельбой по захвату КПП.

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