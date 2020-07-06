06.07.2020 (06:00)

Военные психологи гвардейской танковой армии ЗВО проводят мероприятия по формированию психологической устойчивости военнослужащих

Военные психологи гвардейской танковой армии Западного военного округа провели исследования военнослужащих с использованием современных тестов, бесед, наблюдений и на основе полученных результатов разработали методики для индивидуальной работы.

Для формирования психологической устойчивости личного состава объединения к стресс-факторам применяются инновационные методики, в частности, проводятся занятия по прохождению психологической полосы препятствий.

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяется значительное число средств имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты, холостые боеприпасы и средства аудиоимитации.

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