05.07.2020 (19:00)
Участники всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» убыли из Подмосковья в пункты постоянной дислокации
Участники всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020 убыли из Подмосковного полигона Алабино Западного военного округа в пункты постоянной дислокации расположенные в Южном, Центральном, Восточном округах.
В течении недели танковые экипажи из 7 команд сражались за право представлять Вооруженные силы России на международном этапе конкурса. Команда ЗВО стала победителем всеармейского этапа и завоевала право защищать страну в августе этого года на АрМИ-2020.
В целях нераспространения вирусных инфекций все команды были изолированы друг от друга, ежедневно проводилась дезинфекция помещений, где проживали военнослужащие, а также предоставленная им боевая техники. Все военнослужащие были обеспеченны медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.