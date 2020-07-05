05.07.2020 (19:00)

Участники всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» убыли из Подмосковья в пункты постоянной дислокации

Участники всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020 убыли из Подмосковного полигона Алабино Западного военного округа в пункты постоянной дислокации расположенные в Южном, Центральном, Восточном округах.

В течении недели танковые экипажи из 7 команд сражались за право представлять Вооруженные силы России на международном этапе конкурса. Команда ЗВО стала победителем всеармейского этапа и завоевала право защищать страну в августе этого года на АрМИ-2020.

В целях нераспространения вирусных инфекций все команды были изолированы друг от друга, ежедневно проводилась дезинфекция помещений, где проживали военнослужащие, а также предоставленная им боевая техники. Все военнослужащие были обеспеченны медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

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