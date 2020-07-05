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05.07.2020 (17:05)

В Ярославской области инженеры ЗВО произвели подрыв управляемого минного поля

В Ярославской области военнослужащие инженерно-саперного полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа произвели подрыв управляемого минного поля площадью более 300 квадратных метров.

Минное поле было предназначено для уничтожения живой силы и легко бронированной техники условного противника. При контакте цели с заминированным участком инженеры произвели радиоуправляемый подрыв. Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок условному противнику без специализированного оборудования.

Для подрыва военнослужащие использовали более 50 килограмм тротила и покрыли свыше 300 квадратных метров. В специальной тренировке приняло участие более 90 военнослужащих отдельного инженерно-саперного полка танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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