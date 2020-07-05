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05.07.2020 (17:00)

В Нижегородской области расчеты БПЛА скорректировали огонь самоходных гаубиц «Мста-С»

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках проведения тактико-специального учения с военнослужащими отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов провели корректировку огня 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Корректировка огня велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи оптических средств наблюдения, встроенных в БПЛА. На командном пункте оператор БПЛА передавал целеуказания и поправки командиру батареи, управляющему огнем самоходных гаубиц.

Всего в учении было задействовано свыше 300 военнослужащих и более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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