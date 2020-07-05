05.07.2020 (16:50)
20 лет со дня образования исполнилось батальону курсантов войсковой разведки НВВКУ
На полигоне Кольцово Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-й годовщины со дня образования батальона курсантов войсковой разведки Новосибирского высшего военного командного училища.
Мероприятие началось с торжественного митинга на плацу полигона. Военнослужащих батальона поздравил начальник училища полковник Сергей Марковчин и его заместитель полковник Ильфат Садыков.
К личному составу со словами благодарности обратился командир батальона подполковник Сергей Черданцев. В своей речи он поблагодарил подчинённых за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а офицерам выразил свою признательность за их неоценимый вклад в обучение и воспитание курсантов-разведчиков.
Отличившимся при выполнении служебных задач военнослужащим батальона вручили ценные подарки и грамоты. В завершении торжественной части мероприятия музыкальные коллективы училища исполнили несколько известных музыкальных композиций.
Батальон курсантов войсковой разведки был сформирован в 2000 году в составе пяти рот курсантов. Многие из выпускников батальона за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, были награждены высокими государственными наградами.