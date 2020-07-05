Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.07.2020 (16:50)

20 лет со дня образования исполнилось батальону курсантов войсковой разведки НВВКУ

На полигоне Кольцово Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-й годовщины со дня образования батальона курсантов войсковой разведки Новосибирского высшего военного командного училища.

Мероприятие началось с торжественного митинга на плацу полигона. Военнослужащих батальона поздравил начальник училища полковник Сергей Марковчин и его заместитель полковник Ильфат Садыков.

К личному составу со словами благодарности обратился командир батальона подполковник Сергей Черданцев. В своей речи он поблагодарил подчинённых за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а офицерам выразил свою признательность за их неоценимый вклад в обучение и воспитание курсантов-разведчиков.

Отличившимся при выполнении служебных задач военнослужащим батальона вручили ценные подарки и грамоты. В завершении торжественной части мероприятия музыкальные коллективы училища исполнили несколько известных музыкальных композиций.

Батальон курсантов войсковой разведки был сформирован в 2000 году в составе пяти рот курсантов. Многие из выпускников батальона за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, были награждены высокими государственными наградами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Екатеринбурге прошла присяга курсантов военного учебного центра Уральского Федерального университета
Команда учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня – 2020»
Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Самарской области
Российские военнослужащие в Таджикистане получили решения о предоставлении субсидий для приобретения собственного жилья

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false