05.07.2020 (16:50)

20 лет со дня образования исполнилось батальону курсантов войсковой разведки НВВКУ

На полигоне Кольцово Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-й годовщины со дня образования батальона курсантов войсковой разведки Новосибирского высшего военного командного училища.

Мероприятие началось с торжественного митинга на плацу полигона. Военнослужащих батальона поздравил начальник училища полковник Сергей Марковчин и его заместитель полковник Ильфат Садыков.

К личному составу со словами благодарности обратился командир батальона подполковник Сергей Черданцев. В своей речи он поблагодарил подчинённых за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а офицерам выразил свою признательность за их неоценимый вклад в обучение и воспитание курсантов-разведчиков.

Отличившимся при выполнении служебных задач военнослужащим батальона вручили ценные подарки и грамоты. В завершении торжественной части мероприятия музыкальные коллективы училища исполнили несколько известных музыкальных композиций.

Батальон курсантов войсковой разведки был сформирован в 2000 году в составе пяти рот курсантов. Многие из выпускников батальона за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, были награждены высокими государственными наградами.

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