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05.07.2020 (16:40)

Более 700 военнослужащих ЮВО пройдут обучение по добыче пресной воды в болоте и собиранию росы

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) до конца текущего года планируется обучить более 700 военнослужащих по контракту на курсах интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания».

С начала текущего года в данных воинских частях более 500 военнослужащих уже прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.

В течение месяца контрактники повысят знания в основных воинских дисциплинах, пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, совершат 10-километровый марш-бросок.

Также с военнослужащими проведут учения по организации размещения в полях, умению организовывать быт и разводить огонь без спичек, фильтровать воду из болотистой местности или собирать росу.

Данные курсы рассчитаны на один месяц и основной упор в них сделан на привитие обучаемым навыков, которые позволят умело действовать в экстремальной обстановке, находить выход в самых сложных ситуациях, возникающих при столкновении с противником в реальных боевых действиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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