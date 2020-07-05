05.07.2020 (16:15)

Более 800 военнослужащих ЮВО в Абхазии успешно сдали экзамены по боевои? подготовке

С личным составом мотострелковых и танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проедены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие ЮВО в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в рамках проведения лагерных сборов выполнили зачетные упражнения по стрельбе из штатного вооружения боевых машин, в том числе – орудий новейших бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, стрелкового оружия, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Ведение огня осуществлялось по воздушным и наземным целям условного противника – вертолетам, пехоте, танкам и быстроходной технике, преимущественно в темное время суток. Движущиеся малогабаритные мишени обозначались с применением современного радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования.

Военнослужащие сдали нормативы по 11 предметам боевой подготовки, каждому была выставлена оценка и проведен анализ для выявления общего уровня подготовленности всех подразделений соединения.

Всего в экзаменационных мероприятиях приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.

Данные испытания проводятся с целью допуска подразделений к проведению следующего этапа обучения летнего периода – проведения батальонных тактических учений мотострелковых и танковых подразделений.

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