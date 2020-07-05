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05.07.2020 (16:30)

Военнослужащие 58-й армии ЮВО в Чечне завершили конкурс по офицерскому троеборью

В Чечне завершился конкурс по троеборью среди офицеров 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Участники конкурса соревновались в выполнении комплекса физических упражнений, стрельбе и топографии.

В комплекс физических упражнений были включены плаванье на 1000 м, марш-бросок на 5 км и соревнование по армейскому рукопашному бою. Плаванье на 1000 м проводилось в крытом новом бассейне на базе мотострелковой части, дислоцированной в н.п. Шали.

Также на общевойсковом полигоне Гвардеец проводились стрельбы из штатного вооружения, офицеры управления вели стрельбу из пистолета Макарова ПМ, офицеры подразделений из автомата Калашникова АК-74. Зачет в этом упражнении сдавался вместе с теоретическими упражнениями на знание материальной части вооружения.

В соревнованиях приняли участие более 100 офицеров соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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