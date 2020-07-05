05.07.2020 (12:30)

В Ставропольском крае более 200 новобранцев мотострелкового соединения ЮВО присягнули на верность Отечеству

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на территории Ставропольского края, состоялось торжественное приведение военнослужащих молодого пополнения к Военной присяге.

Более 200 воинов из семи субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов присягнули на верность Отечеству.

На церемонии с напутственным словом к призывникам выступили командир части и представители ветеранской организации района.

Все военнослужащие молодого пополнения перед принятием Присяги прошли двухнедельный курс карантинных мероприятий, сдали тест на наличие коронавирусной инфекции и приступили к выполнению плановых задач учебного периода в составе штатных подразделений части.

В соединении ЮВО военнослужащие проживают в комнатах-кубриках по 4-6 человек, где имеются умывальники с холодной и горячей водой, оборудованы душевые кабины и спортивные комнаты с тренажерами.

По результатам первых исследований молодого пополнения, более 45% призывников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Около 5% молодых солдат уже обзавелись семьями, а треть из них воспитывают детей. Более 50% молодых солдат выразили желание в дальнейшем продолжить военную службу по контракту. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 10%.

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