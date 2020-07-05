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05.07.2020 (16:00)

В Северной Осетии состоялась торжественная присяга молодого пополнения весеннего призыва

На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

К военной присяге были приведены около 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании из различных субъектов Российской Федерации. На церемонии представители командования соединения рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути мотострелкового соединения.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Также все военнослужащие во время двухнедельного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые 2 часа им выдавали одноразовые маски и проветривали помещения. Новобранцы приступили к выполнению плановых задач учебного периода после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, современной военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Присяга
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