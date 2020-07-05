05.07.2020 (15:30)

Команда учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня – 2020»

В Саратовской области на полигоне «Широкий Карамыш» Центрального военного округа завершились всеармейские соревнования по полевой выучке среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А «Мастера артиллерийского огня – 2020».

Лучшие показатели продемонстрировала и заняла первое место команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, второе место военнослужащие Центрального военного округа, третье место команда Восточного военного округа.

Главный кубок всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» вручил команде – победителю начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Соревнования проходили в три этапа. Артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.

Победители Всеармейского конкурса примут участие в международном этапе «Армейских международных игр – 2020», который пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне «Гвардейский» в Республике Казахстан.

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