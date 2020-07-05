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05.07.2020 (15:00)

Более 2000 младших специалистов учебных центров РВСН прошли мероприятия по вводу в строй

В Ракетных войсках стратегического назначения завершены мероприятия по вводу в строй младших военных специалистов учебных центров РВСН.

Среди военнослужащих, прибывших в соединения и воинские части РВСН –  специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуатации и ремонту систем связи.

Подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.), а также в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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