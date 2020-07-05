05.07.2020 (10:30)

Участники Всеармейского этапа конкурса подразделений спецназа ВДВ «Полярная звезда» посетили памятные места Новороссийска

В рамках культурно-досуговой программы, участники Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда» посетили памятные места города-героя Новороссийска.

Программой, специально организованной для участников конкурса экскурсии, были предусмотрены посещения по самым значимым местам и объектам города-героя, в числе, не имеющий аналогов в мире уникальный памятник Победы над фашистскими захватчиками – ансамбль-мемориал «Малая Земля», расположенный на берегу Цемесской бухты Черного моря, символ величия страны и народа, 75 лет назад одержавшего верх над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

Также участники конкурса, прибывшие из Тулы, Иваново, Пскова, Ульяновска и Подмосковья посетили корабль-музей «Михаил Кутузов» - артиллерийский крейсер, названный в честь генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищев-Кутузова.

Познавательные мероприятия организованы в рамках культурно-досуговой программы, проводимой в выходной день.

Десятидневный Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда» проводится на полигоне «Раевский» под Новороссийском, в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020». В состязаниях принимают участие около 100 лучших военнослужащих подразделений специального назначения из шести соединений ВДВ.

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