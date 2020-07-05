05.07.2020 (13:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане получили решения о предоставлении субсидий для приобретения собственного жилья

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, получили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилого помещения.

В торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова вручила военнослужащим документы и поздравила их с радостным событием. Общая сумма на военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, составила более 11 млн. рублей.

«Вопрос жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей является приоритетным в деятельности ФГКУ «Центррегионжилье», мы планируем выдать решения на вручение жилищных субсидий для приобретения или строительства собственного жилья военнослужащим и в следующем месяце», - добавила Татьяна.

Жилищная субсидия – это одна из форм решения жилищного вопроса, которая позволяет купить или построить квартиру или дом в любом регионе России. Сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимости от выслуги лет и состава семьи.

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