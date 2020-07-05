05.07.2020 (12:00)

В армейском корпусе Балтийского флота завершились недельные сборы с лейтенантами

В Калининграде на базе отдельного гвардейского зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота прошли организационно-методические сборы с выпускниками вузов Минобороны России 2020 года. В мероприятиях приняли участие более 60 молодых лейтенантов из соединений и воинских частей армейского корпуса флота.

Основной упор в ходе сборового мероприятия был направлен на активные формы обучения. В частности, молодые офицеры сдали зачеты и нормативы по огневой, физической и другим основным предметам боевой подготовки. В ходе сборов руководство оценило уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и их способность решения задач по предназначению.

Также в ходе сборов с докладами на актуальные для молодых офицеров темы, касающиеся организации боевой подготовки, продовольственного, финансового, вещевого обеспечения выступили должностные лица отделов и служб объединения.

Выступающие объяснили лейтенантам, как им следует принимать дела и должность, а также поделились своим опытом службы.

Учебно-методические сборы способствуют повышению уровня профессиональной подготовки офицерского состава.

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