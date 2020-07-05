05.07.2020 (11:30)
В армейской корпус Балтийского флота прибыло около 300 призывников
300 новобранцев призыва «Весна-2020» пополнили ряды соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в восточной части Калининградской области.
Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки.
За это время призывники пройдут 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены.
Всего ряды объедения должны пополнит более 3000 человек.
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