Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.07.2020 (11:30)

В армейской корпус Балтийского флота прибыло около 300 призывников

300 новобранцев призыва «Весна-2020» пополнили ряды соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в восточной части Калининградской области.

Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки.

За это время призывники пройдут 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены.

Всего ряды объедения должны пополнит более 3000 человек.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В текущем году на Балтийском флоте около 450 военнослужащих обеспечены служебным и постоянным жильем
Летчики Балтийского флота выполнили практические ракетные стрельбы и бомбометания на полигоне в Калининградской области
В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по воздушно-десантной подготовке
В Калининградской области состоялась церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2020»

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false