05.07.2020 (11:00)

В текущем году на Балтийском флоте около 450 военнослужащих обеспечены служебным и постоянным жильем

В первом полугодии 2020 года через отдел (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 341 военнослужащего, проходящего службу в Калининградской области.

В этом году для нужд военнослужащих был сдан служебный жилой дом на 64 квартиры в г. Балтийске, и 277 семей военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде.

В III-ем квартале текущего года запланирована сдача служебного жилого дома на 121 квартиру в г. Калининграде.

Кроме того, за первое полугодие 2020 г. 114 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в Калининградской области, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в 2020 году превысила 2,5 млрд. рублей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице