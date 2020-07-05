05.07.2020 (09:25)

Новороссийские десантники одержали уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах в конкурсе «Десантный взвод»

На войсковом этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области, подвели итоги гонки преследования на боевых машинах.

На полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» завершилась гонка преследования на боевых машинах, старт которой открывал третий этап конкурса. По два лучших экипажа боевых машин из 12 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск вышли на старт, в соответствии с результатами, показанными экипажами в индивидуальной гонке.

На старт боевые машины выходили в соответствии со временем, показанным в индивидуальной гонке двумя днями ранее. Экипажам предстояло пройти два круга с препятствиями и огневым рубежом.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Все команды, вышедшие на старт этапа, показали свой высокий профессионализм и отличные результаты.

По итогам соревнований, с общим результатом двух экипажей (с учетом штрафного времени) – 31 минута 14 секунд, за явным преимуществом, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Данный результат уступает рекорду соревнований чуть более двух минут, показанный российскими десантниками на международном этапе конкурса здесь же в 2019 году, но превосходит более чем на две минуты результат белорусских десантников, показавших здесь в прошлом году второе время, что позволяет надеяться на дальнейший качественный рост результатов при подготовке к международному этапу.

Второй результат показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, уступившие победителям около четырех минут. Третьими стали экипажи боевых машин, представляющих отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска.

Сегодня командам предстоит соревнование в ориентировании отделений на местности, без экипажей.

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