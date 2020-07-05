05.07.2020 (08:11)

Боевые расчеты Ленинградского объединения ВВС и ПВО закончили подготовку к тактическим учениям с боевой стрельбой

На базе Ярославского Высшего военного училища ПВО закончилась подготовка боевых расчетов зенитного ракетного полка системы С-300 ПМ2 (г.Воронеж) Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

За прошедшие 2 недели военнослужащие зенитного ракетного полка соединения ПВО из Нижегородской области прошли подготовку к предстоящим тактическим учениям с боевой стрельбой.

Подготовка проходила в 2 этапа. На первом этапе сдали зачеты на определение входного уровня теоретических знаний. В ходе второго этапа был проведен экзамен на допуск в состав боевого расчета зенитного ракетного полка, результаты которого оценивали опытные преподаватели.

В ходе ежедневных занятий по ракетно-стрелковой, специальной, технической и тактической подготовке военнослужащие повышали навыки работы на боевых постах, изучали требования руководящих документов, руководств по боевой работе, а также правил стрельбы.

Кроме того, в ходе практической части курса подготовки ракетчики регулярно отрабатывали тренировочные налеты, включавшие в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему воздушных целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: высокоманевренных, сверхскоростных, баллистических целей и целей, летящих на предельно малых высотах: «Армавир-М», «Стриж», «Фаворит», «Пищаль», «Кабан» и др.

В сентябре зенитный ракетный полк объединения в ходе тактического учения проведет боевые стрельбы в Центре боевого применения зенитных ракетных войск на государственном полигоне «Ашулук».



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