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05.07.2020 (07:47)

Военнослужащие ЗВО победили во Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» и представят ВС РФ на АрМИ-2020

В Подмосковье на общевойсковом полигоне ЗВО завершился Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон». По результатам жесточайшей борьбы между 7-ю командами, победителем стала команда Западного военного округа.

Танковый экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии старшего лейтенанта Ильи Клементьева показал высокие показатели в стрельбе из всего комплекса вооружения танка Т-72Б3. На трассе механику-водителю удалось разогнать 46 тонный танк до скорости около 80 километров в час.

За победу во Всеармейском этапе конкурса команда Западного военного округа была награждена переходящим кубком имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Катукова Михаила Ефимовича.

В августе текущего года экипаж старшего лейтенанта Ильи Клементьева Западного военного округа будет представлять Вооруженные Силы России на Международных Армейских Играх – 2020.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковый биатлон , АрМИ , АрМИ , Танковый биатлон
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