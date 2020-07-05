Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.07.2020 (07:13)

Офицер танковой армии ЗВО победил во Всеармейском этапе конкурса «Воин мира»

В Екатеринбурге завершился Всеармейский этап конкурса «Воин мира». По результатам проведения конкурса лейтенант Николай Никитин отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа одержал победу.

Этап проходил 2 и 3 июля. В первый день военнослужащие из 13 команд соревновались в выполнении комплекса упражнений боевой подготовки. В ходе военно-спортивного этапа военнослужащие сдали нормативы по общей физической подготовке, преодолев полосу препятствий с траншеей, завалом, рвом и лабиринтом и выполнив комплекс упражнений, включавший в себя метание ножей и учебных гранат. Также участники сдали нормативы РХБЗ и по огневой подготовке.

Во второй день был проведен конкурс по военно-спортивному ориентированию и военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство». В ходе военно-медицинского комплекса военнослужащие с оружием и в экипировке соревновались в эвакуации условно раненного с поля боя и оказании ему первой медицинской помощи.

Офицер танкового объединения ЗВО, лейтенант Николай Никитин представит Россию на международном этапе конкурса «Воин мира» в Армении, где уже в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и Казахстана.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»
На полигоне ЗВО Алабино наградили победителей и призеров всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020
Победителем всеармейского этапа конкурса расчетов БпЛА «Соколиная охота-2020» стала команда Восточного военного округа
Разведчики продемонстрировали свою точность при метании ножей, лопаток и гранат

Метки:
АрМИ , Воин мира
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false