05.07.2020 (06:14)

Военнослужащие подразделения ПДСС Тихоокеанского флота провели плановый осмотр районов базирования сил флота на Камчатке

Боевые пловцы провели обследование бухт Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов, а также осуществили плановый осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывчатых устройств и повреждений.

Специалисты ПДСС при помощи технических средств и визуально осуществляют контроль водной поверхности и подводой среды, охрану береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок. Для выполнения задач привлекаются противодиверсионные катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице