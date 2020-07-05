Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.07.2020 (06:14)

Военнослужащие подразделения ПДСС Тихоокеанского флота провели плановый осмотр районов базирования сил флота на Камчатке

Боевые пловцы провели обследование бухт Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов, а также осуществили плановый осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывчатых устройств и повреждений.

Специалисты ПДСС при помощи технических средств и визуально осуществляют контроль водной поверхности и подводой среды, охрану береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок. Для выполнения задач привлекаются противодиверсионные катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий.

Пресс-служба Восточного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false