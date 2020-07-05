05.07.2020 (05:49)

Военнослужащие Восточного военного округа победили во Всеармейском конкурсе «Армейский запас – 2020»

Военнослужащие Восточного военного округа заняли первые места среди команд Вооруженных Сил России в конкурсах на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы и службы ракетного топлива, горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил Российской Федерации «Армейский запас – 2020».

Всеармейский этап конкурса «Армейский запас – 2020» проводился на базе соединения материально технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцируемой в Забайкальском крае. В нём приняли участие более 190 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск.

В ходе военнослужащие соревновались в физической подготовленности, теоретических знаниях по специальности, стрельбе из стрелкового оружия.

Главным эпизодом всеармейского этапа конкурса «Армейский запас-2020», который решил исход соревнований среди специалистов вещевой службы, стало развёртывание передвижной полевой бани ППБ-32, выполнив который команда ВВО показала наилучший результат.

Однако среди младших специалистов службы горючего решающим конкурсом стало развертывание средств заправки и транспортирования горючего, мотонасосной установки МНУГ – 80, где команда ВВО также показала себя с лучшей стороны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице