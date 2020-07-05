05.07.2020 (05:33)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, проведена радиотренировка на новейших аппаратных связи

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, на текущей неделе проведена радиотренировка с целью проверки систем управления и взаимодействия командования с подчиненными воинскими частями.

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, специалисты соединения управления отработали комплекс задач по развертыванию подвижного пункта управления объединения.

В мероприятии были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности, аппаратные спутниковой связи.



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