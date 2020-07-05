05.07.2020 (05:11)

Исторические диорамы, посвященные сражениям Великой Отечественной войны, создадут в Хабаровске к сентябрю

В Хабаровске будет создан ряд диорам, посвященных Великой Отечественной и Второй Мировой войнам. Выставка будет организована в центре патриотического воспитания, в помещении под площадью «Город воинской славы». Все желающие смогут посетить выставку бесплатно. Она откроется в сентябре.

Диорамы в масштабе 1:35 будут изображать Сталинградскую битву, битву за Берлин и Хингано-Мукденскую операцию, которая привела к разгрому Квантунской Армии Японии в августе 1945 года. Размер одной экспозиции, составит около двух метров.

Опыт создания подобных экспозиций у автора уже есть. Так были собраны диорамы для музея Восточного военного округа и мини-диорамы, посвященные войне в Афганистане.

Для новой экспозиции активисты подготовят подробное описание каждой диорамы, чтобы посетители выставки смогли получить исчерпывающие и достоверные сведения о воссозданном сражении.



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