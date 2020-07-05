05.07.2020 (04:11)
В ходе текущего призыва в Республики Бурятия призвано более 850 новобранцев
В ходе весеннего 2020 года призыва специалистами военкоматов Республики Бурятия призвано более 850 призывников, в том числе более 470 новобранцев уже отправлены в войска.
В помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.
При работе в сложившейся остановке военные комиссариаты Республики Бурятия максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.
Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией, с целью исключения возможности прибытия для участия в мероприятиях призыва граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.