05.07.2020 (04:11)

В ходе текущего призыва в Республики Бурятия призвано более 850 новобранцев

В ходе весеннего 2020 года призыва специалистами военкоматов Республики Бурятия призвано более 850 призывников, в том числе более 470 новобранцев уже отправлены в войска.

В помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

При работе в сложившейся остановке военные комиссариаты Республики Бурятия максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией, с целью исключения возможности прибытия для участия в мероприятиях призыва граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице