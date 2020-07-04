04.07.2020 (23:08)

Танкисты Северного флота выполнили стрельбы штатным снарядом на Заполярных полигонах

В Печенгском районе Мурманской области у танкистов отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота прошли упражнения контрольных стрельб штатным снарядом.

Танкисты вели стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80 БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт с ходу на расстоянии до 2000 метров, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям.

По условию выполнения упражнения экипажу дается три штатных артиллерийских выстрела, а также 35 патронов к пулемету ПКТ.

В ходе занятий у военнослужащих были проверены теоретические знания и практические навыки. Также танковые экипажи выполняли нормативы по загрузке боеприпасов, переводу боевых машин из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатных пулеметов «ПКТ», «Корд» и др.

Огневая подготовка проводились под руководством, временно исполняющего обязанности командира танкового батальона, отдельной мотострелковой бригады майора Николая Уроженко. Он рассказал, что особое внимание в ходе занятия уделялось слаженным действиям и профессиональным навыкам экипажей танков Т-80БВМ. Танкисты показали высокие результаты в ходе проведения занятия и подготовку к предстоящим учениям.

На занятия по огневой подготовке было привлечено более 80 военнослужащих.



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