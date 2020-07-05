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05.07.2020 (01:30)

В дальневосточном соединении дальней авиации проходят мероприятия по вводу в строй лейтенантов-выпускников 2020 года

В войсковых частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, ведется работа по вводу в строй молодых лейтенантов-выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.

Данные мероприятия проходят под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

В войсковые части дальневосточного соединения прибыло порядка 100 выпускников высших военных учебных заведений из Воронежа, Ростова-на-Дону, Челябинска, Санкт-Петербурга и Твери.

Молодые офицеры назначены на должности инженерно-технического состава авиационных полков, а также в подразделения автоматизированных систем управления, связи, радиотехнического обеспечения полетов и командные пункты авиационных полков соединения.

За молодыми офицерами закреплены опытные наставники из числа командиров подразделений и наиболее опытных офицеров.

В ближайшее время офицеры преступили к сборовым мероприятиям по различным воинским дисциплинам, к ознакомлению со спецификой службы в дальней авиации, а также выполнению задач по предназначению.

По окончанию мероприятий по вводу в строй офицеры сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе на вооружении военной и специальной технике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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