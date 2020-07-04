04.07.2020 (18:05)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»

В подмосковном Алабино определились победители всеармейского этапа одного из самых зрелищных конкурсов Армейских игр «Танковый биатлон».

Наградить победителей приехали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Евкуров и главком Сухопутных войск генерал армии Салюков.

«Поздравляю вас с победой. Вы лучше других справились с поставленной задачей и заслуженно вошли в состав сборной России по «Танковому биатлону». Ваше мастерство и воля дают вам высокое право защищать честь нашей страны в международных соревнованиях. Желаю вам успехов в подготовке к международному этапу и в ходе Армейских игр», - сказал победителям Юнус-Бек Евкуров.

В этом году всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» проходил в подмосковном Алабино с 29 июня по 4 июля. Международный этап пройдет также в Алабино с 23 августа по 5 сентября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице