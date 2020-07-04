04.07.2020 (16:46)

Переходящий кубок и победа в конкурсе «Соколиная охота» досталась команде Восточного военного округа

Сегодня на полигоне «Ларцевы Поляны» артиллерийского соединения Западного военного округа состоялась церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по возможностям и выучке расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота».

По итогам пяти соревновательных дней был определен победитель в общекомандном зачете и призеры соревнований в номинациях лучший расчет комплекса «Элерон-3» и «Орлан-10». Также были определены лучшие «пилоты» и «техники » беспилотных комплексов, которые были удостоены знаком беспилотной авиации «За отличие».

Награждение победителей и призеров провел руководитель конкурса – начальник беспилотной авиации генерал-майор Александр Новиков.

Обращаясь к участникам соревнований генерал-майор А.Новиков отметил, что конкурс «Соколиная охота» является одним из важнейших мероприятий демонстрации навыков и возможностей специалистов беспилотной авиации.

«Уверен, что участие в соревнованиях и полученный в них практический опыт, позволит вам совершенствовать организацию и порядок проведения мероприятий боевой подготовки, с высоким качеством выполнять поставленные перед вами задачи» – резюмировал генерал-майор А. Новиков.

Также судейской комиссией был отмечен значительный рост профессиональной подготовки участников конкурса.

В общем зачете по итогам всех упражнений лучшей признана команда Восточного военного округа.

Переходящий кубок имени Героя Социалистического Труда Алексея Андреевича Туполева руководителю команды вручили председатель Правления Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил "МЕГОПИР" генерал-полковник В.Зарицкий и председатель Коломенского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор В.Шумеев.

Итоги соревнований:

Среди расчетов комплекса «Элерон-3»:

Третье место – расчет Сухопутных войск (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище).

Второе место – расчет Восточного военного округа.

Первое место – разделили расчеты Росгвардии.

Среди расчетов комплекса «Орлан-10»:

Третье место – расчет Центрального военного округа.

Второе место – расчет Северного флота.

Первое место – расчет Восточного военного округа.

Индивидуальные номинации:

«Лучший пилот» комплекса «Элерон-3» – старший сержант М.Морозов - команда Сухопутных войск (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище).

«Лучший техник» комплекса «Элерон-3» – сержант А.Шабалин - команда ракетных войск стратегического назначения.

«Лучший пилот» комплекса «Орлан-10» – Д. Рулев - команда воздушно-десантных войск.

«Лучший техник» комплекса «Орлан-10» –прапорщик П.Струков - команда воздушно-десантных войск.

В соревновании приняли участие расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами военных округов, Северного флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, расчеты Сухопутных войск и Росгвардии.

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