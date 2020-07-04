04.07.2020 (16:25)

Корабельная ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота вышла в море для проведения учения по применению ракетного вооружения

Экипажи малого ракетного корабля (мрк) «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы (КУГ).

На первом этапе учения экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника.

На втором этапе КУГ выполнила цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

На завершающем этапе учения экипажи проведут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

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