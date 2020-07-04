04.07.2020 (15:41)

На полигоне ЗВО Алабино наградили победителей и призеров всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

В Подмосковье, на полигоне Западного военного округа Алабино, состоялось торжественное награждение победителей и призеров всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» Международных Армейских игр-2020.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-бек Евкуров, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий, командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

На первое место поднялась команда Западного военного округа, на второе команда Южного военного округа, третье место заняла команда Восточного военного округа. Победителей и призеров наградили кубком, медалями и ценными подарками.

В течение недели 7 команд из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего командного танкового училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища сражались за право представлять Вооружённые Силы Российской Федерации на Международных Армейских играх-2020.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице