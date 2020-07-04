04.07.2020 (15:17)

Победителем всеармейского этапа конкурса расчетов БпЛА «Соколиная охота-2020» стала команда Восточного военного округа

На полигоне Ларцевы Поляны в Подмосковье завершились соревнования расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые проводились в рамках подготовки к международному этапу конкурса Армейских международных игр-2020.

Всего во всеармейском этапе конкурса «Соколиная охота-2020» приняли участие около 70 военнослужащих подразделений беспилотной авиации, представлявших команды военных округов, Северного флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Росгвардии.

Соревнования расчетов БпЛА проходили в четыре этапа. Первый этап – теоретическая подготовка. На данном этапе участники конкурса изучали особенности, специфику и порядок проведения конкурса, правила техники безопасности, продемонстрировали теоретические навыки эксплуатации и применения вооружения и военной техники, и сдали контрольные зачеты на допуск к самостоятельной работе с вооружением и комплексами БпЛА, задействованными в соревнованиях.

На втором этапе конкурсанты соревновались в выполнении на земле нормативов по подготовке БпЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» к полету.

Кроме того расчеты состязались в меткости стрельбы при выполнении огневых задач из стрелкового оружия. Каждому участнику соревнований предстояло поразить мишень «Грудная фигура» из автомата АК-74 десятью выстрелами с расстояния 100 метров в течение временного отрезка, не превышающего 10 минут.

При стрельбе из пистолета ПМ стрелки должны были за 3 минуты поразить аналогичную мишень тремя выстрелами с расстояния 25 метров. Результаты стрельбы оценивались суммированием выбитых очков всей команды за выполнение двух огневых задач.

Третий и четвертый этапы составили летную часть конкурс, в ходе которой команды соревновались в мастерстве применения комплексов БпЛА с целью ведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки в выполнении задания по ведению воздушной разведки для поиска целей в указанных районах с использованием беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3». Основными критериями оценки этого этапа стали время выполнения задания, количество обнаруженных, опознанных, классифицированных целей и точность определения их координат.

В ходе выполнения конкурсных заданий на выполнение полётов для корректировки огня артиллерии, операторам предстояло подготовить и вывести БпЛА в район действия с заданными координатами, обнаружить цели, оперативно выдать необходимые поправки для их уничтожения,

и проконтролировать точность уничтожения обнаруженных целей имитационными средствами.

Беспристрастное и объективное судейство в ходе проведения конкурсных испытаний обеспечивали специалисты 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

После завершения всех этапов соревнований руководитель конкурса «Соколиная охота» начальник управления беспилотной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Новиков подвел итоги состязаний. Победителем всеармейского этапа конкурса расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов стала команда Восточного военного округа.

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