04.07.2020 (14:53)

В соединении Дальней авиации прошли занятия по изучению требований безопасности военной службы

С 1 июля в Вооружённых Силах Российской Федерации начался месячник безопасности военной службы. В связи с этим в Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы.

Особое внимание было уделено показу на полногабаритных макетах и манекенах последствий нарушения требований безопасности при работе на технике и обращения с оружием. Военные врачи напомнили простые правила профилактики сезонных простудных заболеваний.

На комплексные занятия привлекалось 100% личного состава. Учебные места были подготовлены в автомобильных парках, казармах, спортивных и караульных городках, на тактических полях.

В ходе своего выступления ВРИО заместителя начальника штаба - начальника службы войск и безопасности военной службы соединения майор Олег Петров подчеркнул: «Данные занятия неслучайно проводятся опытными инструкторами, которые наглядно демонстрируют основные проблемные темы которые могут возникнуть при несении внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей».

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