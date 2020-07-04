04.07.2020 (14:12)

Разведчики продемонстрировали свою точность при метании ножей, лопаток и гранат

На базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» соревновались на скорость и точность поражения целей из различного вида огнестрельного и холодного оружия.

Четвертый этап конкурса – «Стрельба», для военных разведчиков заключается в индивидуальном выполнении упражнений учебных стрельб.

Участники конкурса продемонстрировали навыки стрельбы из таких видов оружия, как автомата Калашникова (АК-74), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ). Также разведчики поразили мишени с дистанций от 15 до 600 метров в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, участники могли получить дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы. Кроме того, военнослужащие соревновались в навыках владения холодным оружием, выполнив метание саперных лопат и ножей с дистанций 4, 6 и 8 метров.

Этап конкурса «Стрельба» продлится до 6 июля.

Всеармейский этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки» начался 28 июня и завершится 9 июля церемонией торжественного награждения команды победителей. В конкурсе принимают участие более 150 военнослужащих, представители от 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, военнослужащие воздушно-десантных войск, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также команда Росгвардии.

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