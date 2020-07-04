04.07.2020 (13:50)
Сибирские разведчики отрабатывают прыжки с парашютом на полигоне под Новосибирском
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковых соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, на полигоне «Шилово» Новосибирской области выполняют прыжки с парашютом в рамках проведения сборов по воздушно-десантной подготовке.
На первом этапе сборов военнослужащие отрабатывают вопросы наземной подготовки, тактические действия после приземления, тренируются в укладке парашютных систем. После сдачи необходимых зачетов и инструктажа по технике безопасности приступают к выполнению прыжков с вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты 800 метров.
Прыжки выполняются на парашютных системах Д-10 с полной боевой выкладкой, днем и ночью. Сборы проходят под руководством начальника разведывательного управления Центрального военного округа полковника Александра Назаренко. В мероприятиях задействовано около 300 военнослужащих.
41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.