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04.07.2020 (13:50)

Сибирские разведчики отрабатывают прыжки с парашютом на полигоне под Новосибирском

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковых соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, на полигоне «Шилово» Новосибирской области выполняют прыжки с парашютом в рамках проведения сборов по воздушно-десантной подготовке.

На первом этапе сборов военнослужащие отрабатывают вопросы наземной подготовки, тактические действия после приземления, тренируются в укладке парашютных систем. После сдачи необходимых зачетов и инструктажа по технике безопасности приступают к выполнению прыжков с вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты 800 метров.

Прыжки выполняются на парашютных системах Д-10 с полной боевой выкладкой, днем и ночью. Сборы проходят под руководством начальника разведывательного управления Центрального военного округа полковника Александра Назаренко. В мероприятиях задействовано около 300 военнослужащих.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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