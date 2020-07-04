04.07.2020 (13:49)
В ракетных соединениях РВСН проводят сборы с прибывшими лейтенантами
Командование ракетных соединений Ракетных войск стратегического назначения проводят ознакомительные беседы с прибывшими для прохождения дальнейшей службы офицерам.
С выпускниками высших военных заведений Министерства обороны в ракетных соединениях были организованы и проведены мероприятия в рамках круглого стола, где военнослужащие могли задать любой интересующий их вопрос, касающийся прохождения военной службы.
Кроме того, молодым офицерам были представлены видеофильмы с историей становления и развития ракетных соединений, а также были проведены краткие экскурсии в населенных пунктах для ознакомления с их инфраструктурой.
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