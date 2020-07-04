04.07.2020 (12:44)

Лагерные сборы с российскими разведчиками завершились в Таджикистане

Лагерные сборы с разведывательными подразделениями 201-й военной базы РФ завершились на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Личный состав выполнил учебно-боевые задачи как в условиях современного общевойскового боя, так и в ходе борьбы с бандформированиями. Основное внимание в подготовке разведчиков было направлено на отработку практических действий в дозоре и засаде при нападении условного противника, а также при ведении разведки в зоне вооруженного конфликта. Специалисты отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке днём и ночью с применением современных технических средств разведки таких, как «Фара», «Соболятник», «Ирония». Также большое внимание было уделено отработке приёмов по уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Всего к полевым сборам было привлечено около 500 военнослужащих и более 50 единиц боевой и автомобильной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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