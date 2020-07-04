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04.07.2020 (13:10)

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 учебного центра РВиА быстрее всех уничтожили цели противника

В Саратовской области на всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии (РВиА) быстрее всех уничтожили цели условного противника, на третьем этапе – «Гонка взводов».

В ходе соревнований на полигоне «Широкий Карамыш» участники в составе трех машин УРАЛ-43206 оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани» преодолели водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования, обозначенный проходами.

Минометные расчеты на дальности свыше 1 тыс. метров поразили групповые цели условного противника с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. При непопадании в цель взвод проходил штрафные круги длинной более 500 метров.

По итогам этапа «Гонка взводов» победила команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. На втором месте – команда Центрального военного округа, на третьем – Восточного военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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