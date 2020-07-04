04.07.2020 (12:27)

Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области

За первое полугодие 2020 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено 133 сделки на сумму более 473 млн. рублей, из них 10 - по договорам долевого участия в строительстве, а 16 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком.

При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 58,1 тысячи рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 71 квадратный метр, а средняя стоимость одного квадратного метра 49,9 тысяч рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 140,9 квадратных метров при стоимости 28,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе "Военная ипотека" банком «ЗЕНИТ», ПАО «БАНК СГБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АБ «Россия», АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 7,4% годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» - 4,9% годовых, по программе «Господдержка 2020» - 5,85% годовых.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2020 год проиндексирован и составляет 288410,00 рублей.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 6729 жилых помещений на общую сумму более 20,7 млрд. рублей.

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