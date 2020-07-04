04.07.2020 (12:22)

Команда Западного военного округа победила во всеармейском этапе конкурса «Воин мира»

Команда Западного военного округа заняла первое место во всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства «Воин-мира», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020. Церемония награждения победителей состоялась в Окружном доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге.

На торжественной церемонии награждения перед участниками выступил заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива», - сказал генерал-полковник, открывая церемонию награждения.

Второе место на конкурсе заняла команда Воздушно-десантных войск, третье место - команда Центрального военного округа.

Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель Западного военного округа Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлидко. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Конкурс проводился с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. В ходе пяти соревновательных дней военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе «Эрудит» – определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии и международного гуманитарного права. В рамках спортивного этапа «Атлет» представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость.

Литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер (Сударыня)» прошел на сцене Окружного дома офицеров. Конкурсанты представили 70 творческих номеров в 4 номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение. На этапе «Снайпер» судьи оценивали уровень огневой подготовки участников. Военнослужащие выполняли стрельбу из положений лежа, с колена и стоя на время и точность. В рамках заключительного этапа «Профессионал» соревнующиеся продемонстрировали свои умения и навыки, полученные в ходе медицинской и общей боевой подготовки.

Всего в конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин мира» приняли участие 78 военнослужащих из 13 команд Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12 Главного управления и Военного университета Минобороны, а также Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.

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