04.07.2020 (12:20)

Водолазы начали подготовительные сборы в городе Севастополе в рамках подготовки к международному конкурсу «Глубина»

Сборная команда водолазов Военно-Морского Флота России начала цикл тренировок на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, г. Севастополь) с целью подготовки к участию в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «Арми-2020». Основу сборной команды составили военнослужащие Тихоокеанского флота, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2020 г. в г. Севастополь, заняли первое место.

Об этом Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

За время сборов российским специалистам предстоит отработать свои навыки и мастерство в упражнениях, ставших за годы проведения игр, традиционными в программе. В частности среди них – сборка фланцевых соединений, оказание помощи человеку за бортом, проведение подводных работ в замкнутом пространстве, подводная сварка и резка, оказание помощи надводному кораблю и аварийной подводной лодке, перемещение грузов под водой, а также подводная борьба «Акватлон».

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.

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