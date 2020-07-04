Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.07.2020 (12:20)

Водолазы начали подготовительные сборы в городе Севастополе в рамках подготовки к международному конкурсу «Глубина»

Сборная команда водолазов Военно-Морского Флота России начала цикл тренировок на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, г. Севастополь) с целью подготовки к участию в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «Арми-2020». Основу сборной команды составили военнослужащие Тихоокеанского флота, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2020 г. в г. Севастополь, заняли первое место.

Об этом Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

За время сборов российским специалистам предстоит отработать свои навыки и мастерство в упражнениях, ставших за годы проведения игр, традиционными в программе. В частности среди них – сборка фланцевых соединений, оказание помощи человеку за бортом, проведение подводных работ в замкнутом пространстве, подводная сварка и резка, оказание помощи надводному кораблю и аварийной подводной лодке, перемещение грузов под водой, а также подводная борьба  «Акватлон».

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В первом этапе всеармейского конкурса «Морской десант-2020» лидируют представители Тихоокеанского флота
Самый сложный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» закончился триумфом команды Новосибирского ВВКУ
На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики ВВО показали мастер-класс по поражению целей ночью
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево

Метки:
АрМИ , Глубина , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false