04.07.2020 (12:09)

В первом этапе всеармейского конкурса «Морской десант-2020» лидируют представители Тихоокеанского флота

На полигоне Балтийского флота «Хмелевка» победой команды Тихоокеанского флота завершился первый этап всеармейского конкурса профессионального мастерства среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

Команда Тихоокеанского флота победила в первом этапе «Полоса препятствий» конкурса "Морской десант -2020", на втором месте – команда Балтийского флота, третье место также заняли представители Тихоокеанского флота, четвертое место у морских пехотинцев Северного флота. Пятерку лучших замкнули также морские пехотинцы Балтики.

Первый этап «Полосы препятствий» конкурса проводился для определения рейтинга среди отделений морской пехоты. По условиям конкурса, военнослужащие команд в составе отделений в полном обмундировании со штатным оружием преодолевали специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий.

Сегодня состоится второй этап конкурса – «Тропа выживания», где участники состязаний покажут не только свою физическую подготовку, но и умение вести огонь из стрелкового оружия.

Всеармейский конкурс "Морской десант" проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота с 3 по 6 июля. В нём принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

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