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04.07.2020 (10:35)

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Бурятии завершилось занятие по огневой подготовке с боевой стрельбой из БМД-2

В ходе плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сосновый бор» в Республике Бурятия военнослужащие парашютно-десантного батальона Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с целью проверки огневой выучки личного состава выполнили контрольные упражнения стрельб из вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ с ходу по появляющимся и движущемся целям.

Первыми для отработки контрольного упражнения вышли офицеры подразделений. Им предстояло выполнить нормативы по снаряжению ленты 30-мм патронами к автоматической пушке 2А42. Военнослужащие, в составе своих экипажей, уверено действовали сами и умело руководили личным составом, что позволило выполнить все нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Завершающим этапом выполнения контрольного упражнения стала боевая стрельба из боевых машин десанта с ходу и с короткими остановками.

Командиры взводов, рот и их заместители, заняв места наводчиков-операторов, показали отличные навыки ведения огня из вооружения БМД-2КУ. Следом контрольное упражнение выполнили штатные наводчики-операторы и командиры боевых машин.

По результатам выполнения контрольного упражнения командование батальона высоко оценило подготовку личного состава подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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