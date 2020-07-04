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04.07.2020 (08:43)

Новобранцы продолжают поступать в соединения и воинские части ВВО в Бурятии

Более 100 новобранцев из регионов центральной Сибири прибыли для прохождения военной службы в соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия.

На железнодорожном вокзале молодое пополнение встретили представители воинских частей. Доставка к местам службы была организована автомобильным и железнодорожным транспортом, предварительно прошедшим специальную обработку.

В связи с мерами по недопущению распространения вирусной инфекции, каждый военнослужащий пройдет углубленный медицинский осмотр, с последующим пребыванием на карантине, в течение двух недель.

Помимо этого, будет организовано социологическое изучение новобранцев, основанное на личных беседах со специалистами групп психологической работы и решении тестовых задач и тестов.

В дальнейшем молодым солдатам, в течение месяца, предстоит пройти курс общевойсковой подготовки на базе танкового соединения ВВО, с последующим распределением в воинские части округа, дислоцированные в Республике Бурятия.

Всего в объединении в рамках весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу будет призвано более 1 (одной) тысячи новобранцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военная служба по призыву , Призыв
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